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İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Durumsal farkındalık kaybı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmail Saymaz'ın yazısı:

Bu yıl Menzil şeyhi Abdülbaki Erol’un ölümüyle 15 Temmuz’un yıldönümü üst üste geldi.

Şu çelişkiye bakın:

İktidar hem FETÖ’nün darbe girişimini anıyor…

Hem de 15 Temmuz sonrası toplumsal alanda ve bürokraside FETÖ’nün tahtına oturan Menzil şeyhi için taziyeler yayınlayıp methiyeler düzüyor.

FETÖ sahneden çekilirken…Menzil’i, İsmailağa’sı, Erenköy’ü, İskenderpaşa’sı, Okuyucu’su ve Yazıcı’sı ile Erdoğan’a biat etmiş ne kadar tarikat ve cemaat varsa, kitlesellikleri ve güçleri nispetinde bürokraside örgütlenerek, iktidardan nasibini alıyor.

Buna elbette ki TSK da dahil!

...

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İsmail Saymaz
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