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İslam Memiş: Dolar karşısında coşanlar...

Tv100 Gazetesi Yazarı İslam Memiş, "Dolar karşısında coşanlar..." başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İslam Memiş'in yazısı:

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi, dün saat 16.30’da açıklandı.

Aralık ayı enflasyonu piyasaların beklentisi doğrultusunda düşük geldi.

ABD’de tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı.

Aylık olarak ise yüzde 0,1 gerileme yaşandı.

Aralıkta kaydedilen negatif aylık enflasyon, Mayıs 2020’den bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu. 

Pazartesi günü belirttiğim gibi dolar karşısında diğer enstrümanların coştuğunu gördük.

Altının ons fiyatı (XAU/USD) bin 901 dolar, gümüşün ons fiyatı (XAG/USD) 24,18 dolar, EUR/USD paritesi 1,0838, GBP/USD 1,2242 seviyelerine yükseldi. 

Ancak kâr satışı için zaman geldi!

İki haftalık yükselişe biraz ara.

Gelecek yükselişlerin sağlıklı olması için biraz dinlemesi gerek.

Ondan sebep alım yapmamış, gecikmiş veya eline yeni TL geçenler önümüzdeki iki haftayı takip etmeli.

Altının ons fiyatında bin 850 – bin 835 dolar, gümüşün ons fiyatında 23,20-22,50 destek seviyeleri var. 

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed), Şubat toplantısında 25 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.

Sürpriz yapmazsa Fed, Şubat’ta karşımıza iyimser çıkar.

Orta ve uzun vadede EUR/USD paritesinde 1,15, GBP/USD 1,32, altın ons 2 bin 350 dolar, gümüş ons 40 dolar seviyelerini takip edeceğim.

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İslam Memiş
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