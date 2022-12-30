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İslam Memiş: Banka batarsa param ne olur?

Tv100 Gazetesi Yazarı İslam Memiş, "Dijital para için hazır mısınız?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İslam Memiş'in yazısı:

2023’de en çok dijital sistem değişikliğine şaşıracağız.

Çünkü çok hızlı bir şekilde hayatımızda olacak.

Kripto para piyasaları için yasal düzenlemeler, ülkelerin dijital paralarını tanıtması, inanların deri altı çip kullanması, finans piyasalarının dijitale tamamıyla geçiş yapması gibi bir süreç bizi bekliyor.

Artık geleneksel alışkanlıkların bittiği, dijital çağın tam uygulanacağı bir yıla hazırlık yapmak gerekiyor.

Bu süreçte muhasebe ve maliye ayağının yasal hazırlıkları da hızla hazırlanıyor.

Ülkelerin dijital paraları hazır ve test aşaması başarılı.

...

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İslam Memiş
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