İmamoğlu, Yavaş ve tüm CHP’liler artık bu gerçeği kabul etmeli! “Kaybet ve Kaybettir’’ stratejisi Barış Yarkadaş yazdı

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, seçime yönelik değerlendirmelerde bulunduğu 'Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve tüm CHP’liler artık bu gerçeği kabul etmeli…' başlıklı yazısında iki adaya önerilerde bulundu.

Seçim yenilgisi sonrası CHP ve İYİ ittifakı bitirdi, taraflar karşılıklı suçlama yarışına girdi. Meral Akşener'in önceki gün İzmir adayını açıkladığı toplantı tansiyonu iyice yükseltti.

Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararıyla ilgili Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, tansiyonun düşmesiyle birlikte İYİ Parti'nin kendilerini destekleyeceğini düşünüyor.

Bu görüşe katılmayan tv100 yazarı Barış Yarkadaş, seçime yönelik değerlendirmelerde bulunduğu yazısında iki adaya önerilerde bulundu:

İZMİR KOKUYORMUŞ…

Bu yetmiyor; İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener ‘’koşa koşa’’ İzmir’e geliyor. İBB’yi CHP’den alıp bir an önce AKP’ye teslim edebilmek için “İzmir kokuyor. Zaten belediye mültecilere de yardım ediyor” diyor.

Akşener’in Türkiye’deki tüm belediyeleri Cumhur İttifakı’na vermek için gün saydığı bir ortamda Yavaş ve İmamoğlu ise iyimserliğini korumaya çalışıyor.

Oysa ki defalarca anlattık…

KILIÇDAROĞLU’NUN HAKLI UYARISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçeği gördüğü için İstanbul’da buluştuğu 38 ilçe başkanına, "İYİ Parti’nin tabanını üzecek, kıracak, küstürecek hiçbir söylem istemiyorum. İYİ PARTİ’nin seçmeni belediye seçimlerinde bizi destekleyecektir” demiştir.

Bu gerçeği herkesin bir an önce kavraması ve hesabını ona göre yapması gerekmektedir.

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