GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

İmamoğlu CHP'nin ideolojisini de mi değiştirecek? Kübra Par yazdı

Ekrem İmamoğlu CHP’nin 100. yılı için Cumhuriyet Gazetesi’nde bir yazı kaleme almasına dair değerlendirmelerde bulunan Kübra Par, Ekrem İmamoğlu'nun değişim politikasını yorumladı.

İmamoğlu CHP'nin ideolojisini de mi değiştirecek? Kübra Par yazdı

Cumhuriyetin 100. yılı için Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajını değerlendiren TV100 yazarı Kübra Par, değişimden kastı ne dediği İmamoğlu için 'çarpıcı bir yol haritası ortaya koyabilmiş değil' ifadelerini kullandı. 

Par ayrıca 'Kılıçdaroğlu 12-13 seçim kaybetmiş olsa da şu bir gerçek ki CHP’yi değiştirdi. Ulusalcıları tasfiye etti. Muhafazakâr kesimle kavgalı katı laiklik anlayışını yumuşattı. Kürtlerle barıştı. HDP ve sol ile yakınlık kurdu. Dış politikada ABD ve Batı çizgisine yaklaştı. CHP’yi tam manasıyla liberal demokrat bir parti çizgisine çekmeye çalıştı.' yorumunda bulundu. İşte Kübra Par'ın yazısının baz bölümleri: 

ADAY DEĞİL SİSTEM ÖNEMLİ!

AK Parti tabanında karşılığı kalmamış siyasi figürlerle dost olmanın muhafazakar seçmeni CHP’ye getiremeyeceği gerçeğini görmedi. Ve seçimi kaybetti. Aslında bu seçimde sadece Kılıçdaroğlu kaybetmedi, “Aday değil sistem önemli. Halk otoriterlikten sıkıldı” diye düşünen liberal demokratlar da kaybetti.

PEKİ İMAMOĞLU DA REALİST Mİ?

Peki İmamoğlu da realist mi? Değişimden söz ederken CHP’nin ideolojisini de değiştirmek gibi  bir niyeti var mı? Yükselen milliyetçi dalgayı karşısına mı alacak yoksa yanına mı? HDP konusunda nasıl bir politika izleyecek?

kübra par ekrem imamaoğlu chp kemal kılıçdaroğlu
ÇOK OKUNAN HABERLER
Meral Akşener için on günde ne değişti açık bıraktığı kapıları kapattı! İsmail Saymaz yazdı Meral Akşener için on günde ne değişti açık bıraktığı kapıları kapattı! İsmail Saymaz yazdı
Fuat Uğur yazdı Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz! Fuat Uğur yazdı Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz!
Eliniz mecbur Mansur Yavaş’ı destekleyeceksiniz! Ahmet Hakan yazdı Eliniz mecbur Mansur Yavaş’ı destekleyeceksiniz! Ahmet Hakan yazdı
İmamoğlu CHP'nin ideolojisini de mi değiştirecek? Kübra Par yazdı İmamoğlu CHP'nin ideolojisini de mi değiştirecek? Kübra Par yazdı
Kemalistlere küfür etmek serbest. Bize eleştiri bile yasak! Ali Karahasanoğlu yazdı Kemalistlere küfür etmek serbest. Bize eleştiri bile yasak! Ali Karahasanoğlu yazdı
SON HABERLER
Kemalistlere küfür etmek serbest. Bize eleştiri bile yasak! Ali Karahasanoğlu yazdı Kemalistlere küfür etmek serbest. Bize eleştiri bile yasak! Ali Karahasanoğlu yazdı
Fuat Uğur yazdı Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz! Fuat Uğur yazdı Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz!
Meral Akşener için on günde ne değişti açık bıraktığı kapıları kapattı! İsmail Saymaz yazdı Meral Akşener için on günde ne değişti açık bıraktığı kapıları kapattı! İsmail Saymaz yazdı
İmamoğlu CHP'nin ideolojisini de mi değiştirecek? Kübra Par yazdı İmamoğlu CHP'nin ideolojisini de mi değiştirecek? Kübra Par yazdı
Eliniz mecbur Mansur Yavaş’ı destekleyeceksiniz! Ahmet Hakan yazdı Eliniz mecbur Mansur Yavaş’ı destekleyeceksiniz! Ahmet Hakan yazdı
Eti senin kemiği benim! Eti senin kemiği benim!
Irkçılık ötesi zihniyetin utanç örnekleri… Irkçılık ötesi zihniyetin utanç örnekleri…
Ne değişti? Ne değişti?