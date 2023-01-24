İbrahim Kiras: Şimdi Erdoğan aday olacak mı olmayacak mı

İşte İbrahim Kiras'ın yazısı:

Bu kadar hukuk karmaşası ve kural tartışması içinde yapılan ilk seçim herhalde bu olacak. Hangi seçim yasasının uygulanması gerektiğinden kimin aday olup kimin olamayacağına, cumhurbaşkanının fesih yetkisine kadar çok geniş bir alanda bir yığın hukuki problem önümüzde duruyor. Ne var ki hukuki problemlerin çözümünü hukuk içinde bulmak mümkün görünmüyor. Çünkü “yüksek yargı” kurumlarının mevcut iktidarın aleyhine olabilecek bir gelişmenin önünü açması bugünkü şartlarda ihtimal dahilinde görünen bir seçenek değil.

İlan edilen seçim tarihine topu topu dört ay kaldı. Bu aşamada muhalefet blokunun adayının kim olacağı konusu en önemli gündem maddesi gibi görünse de iktidar adayının durumu da özellikle hukuki kısıtlar bakımdan ilgi çekici ve düşündürücü.

Anayasanın bu hususta çok açık hükmü var. Herkes söylüyor bunu. Cumhurbaşkanı eğer ikinci dönem görevde ise meclisi feshederek seçim kararı verdiğinde süresi tamamlanmış oluyor, doğal olarak da bir daha aday olamıyor. Üçüncü kez yeniden aday olabilmesi için bu kararın meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı görev süresini tamamlamadan meclis seçim kararı alırsa o görevdeki kişinin yeniden...

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