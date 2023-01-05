GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

İbrahim Kiras: Seçim ne zaman erken olur

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kiras, "Seçim ne zaman erken olur" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İbrahim Kiras'ın yazısı:

Türkiye önemli bir seçime giderken önemsiz (!) bir detay görmezden geliniyor. Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili hukuki mesele. Anayasanın hükmü açık: Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ne var ki bu konuda ne muhalefet ne basın ne akademisyenler ve aydınlar itiraza gerek duyuyor.

Bu tutumun da çok anlaşılabilir bir sebebi var: Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı konusunda son sözü YSK söyleyecek. 2019’da İstanbul belediye seçimlerinde aynı zarfa atılan dört oydan üçünü geçerli birini geçersiz sayıp seçimi iptal kararı alan kurumun bu konuda nasıl bir hüküm açıklayabileceği tartışma konusu değil. Bundan dolayı muhalefet partileri zaten engel olamayacakları bir hukuksuzluğu gündeme getirerek iktidar cenahının “Bizi sandıkta yenemeyeceklerini bildikleri için yargı katakullisiyle liderimizin önünü kesmeye çalışıyorlar” propagandası yapmasına fırsat vermek istemiyor.

Aydınların ve akademisyenlerin de yaklaşımı üç aşağı beş yukarı aynı minvalde. “Nasıl olsa yargı gücü ellerinde, bunlara itirazın kıymeti harbiyesi yok. Şimdi yegâne yapılacak iş seçimde bu sistemi değiştirmek” düşüncesini savunuyor çoğu.

Oysa bu...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İbrahim Kiras
ÇOK OKUNAN HABERLER
Barış Pehlivan: Peker cenderesi büyüyor Barış Pehlivan: Peker cenderesi büyüyor
Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı? Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim tarihine karar verdi mi Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim tarihine karar verdi mi
Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama
İslam Memiş: Yastık altına dönüş mü başladı? İslam Memiş: Yastık altına dönüş mü başladı?
Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi
SON HABERLER
Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri... Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı
Rahat ol Ablam, es gürle! Nasılsa kolunu kanadını kesip bir tarafından asan yok! Rahat ol Ablam, es gürle! Nasılsa kolunu kanadını kesip bir tarafından asan yok!
Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek? Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek?
Millet İttifakı’nda sona doğru Millet İttifakı’nda sona doğru
6’lı Masa’nın zorlukları 6’lı Masa’nın zorlukları
Muhalefetin muhatabı askerle polis mi? Muhalefetin muhatabı askerle polis mi?
Alkış, kudret ve talih Alkış, kudret ve talih