İbrahim Kiras: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir

İşte İbrahim Kiras'ın yazısı:

Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili “anayasal engel” meselesi sokaktaki vatandaşın yakından bildiği bir konu değil. Dolayısıyla muhalefet cephesi de bu konuyu gündeme getirip iktidar sözcülerine “Liderimizi sandıkta yenemeyeceklerini bildikleri için böyle asılsız bir iddiaya sarıldılar” deme fırsatı vermek istemiyordu. Ancak “muhalefete muhalefet” partisi Altılı Masa’yı suçlamak için son olarak bu gerekçeyi keşfedince konu gündeme gelmiş oldu. “Böyle bir hukuksuzluğa nasıl ses çıkarmazsınız” salvoları karşısında son günlerde bir iki açıklama yapıldı, medyada bazı tartışmalar oldu. Bunun üzerine iktidar cebinde sakladığı silahı şimdiden patlattı. “Erdoğan’la sandıkta karşılaşmaya korkuyorlar. Onun için yeniden Sabih Kanadoğlu taktiklerini masaya sürdüler” propagandası başladı. Belli ki mevcut cumhurbaşkanının üçüncü kez adaylığına anayasadaki açık hüküm itibarıyla itiraz edilmesi “siyasi mağduriyet” olarak tescil edilmek isteniyor.

İşte tam da burada altının çizilmesinde fayda olan nokta şu: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir aslında. Anayasa bu imkânı tanıyor....

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