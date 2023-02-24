İbrahim Kahveci: 100 bin kişi niye öldü?

İşte İbrahim Kahveci'in yazısı:

TÜİK nihayet vefat sayılarını açıkladı...

Ülkemizde 2018-2019 yıllarında toplam 862 bin kişi vefat etti... Panedemi ile beraber bu sayı 2020-2021 yılları toplamında 1 milyon 074 bin kişiye yükseldi.

Kısaca pandemi öncesi iki yılda toplam vefat sayısı 862 binden 211 bin kişi daha artarak 1 milyon 074 bin kişiye yükseldi.

Tekrar edelim: Pandemi yıllarında vefat sayısı 211 bin kişi artış gösterdi.

Türkiye’de yıllık vefat sayısında 10-20 bin civarı bir artış normal bir aralık olarak görülüyor. Biz bunu kabaca 15 bin alabiliriz.

Şimdi hesap yapalım: 862 bin vefata 2 yıllık ek ölüm olarak 30 bin daha eklediğimizde beklenen vefat sayısı yaklaşık 892 bin kişi olur. Buna Corona ölümü olarak resmi açıklanmış rakamları da ekleyelim.

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