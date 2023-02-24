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İbrahim Kahveci: 100 bin kişi niye öldü?

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "100 bin kişi niye öldü?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İbrahim Kahveci'in yazısı:

TÜİK nihayet vefat sayılarını açıkladı...

Ülkemizde 2018-2019 yıllarında toplam 862 bin kişi vefat etti... Panedemi ile beraber bu sayı 2020-2021 yılları toplamında 1 milyon 074 bin kişiye yükseldi.

Kısaca pandemi öncesi iki yılda toplam vefat sayısı 862 binden 211 bin kişi daha artarak 1 milyon 074 bin kişiye yükseldi.

Tekrar edelim: Pandemi yıllarında vefat sayısı 211 bin kişi artış gösterdi.

Türkiye’de yıllık vefat sayısında 10-20 bin civarı bir artış normal bir aralık olarak görülüyor. Biz bunu kabaca 15 bin alabiliriz.

Şimdi hesap yapalım: 862 bin vefata 2 yıllık ek ölüm olarak 30 bin daha eklediğimizde beklenen vefat sayısı yaklaşık 892 bin kişi olur. Buna Corona ölümü olarak resmi açıklanmış rakamları da ekleyelim.

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İbrahim Kahveci
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