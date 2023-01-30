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Hilmi Daşdemir: Masa’nın adayı kim?

Tv100 Gazetesi Yazarı Hilmi Daşdemir, "Masa’nın adayı kim?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hilmi Daşdemir'in yazısı:

Tüm Türkiye’nin merak ettiği soru.

Hatta sadece biz değil, gözü bizim üzerimizde olan dost ve düşman ülkeler de Masa’nın Erdoğan’a karşı kimi aday yapacağını konuşuyor. Bizim gibi dünya gündeminin de merak ettiği bir soru olarak karşımızda duruyor.

Nitekim Fransız Le Monde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anketlerde yükseldiği Türkiye’de muhalefet kargaşa içinde. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kala, altı partili koalisyon hâlâ adayını bulamadı” yazdı.

Önceleri “Aday yıpratılır, bu sebeple seçim tarihi netleştikten sonra hemen açıklarız” şeklinde açıklamalar yapılıyordu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Üstelik Masa bunun üzerine dokuz saatlik bir yemekli toplantı daha yaptı. Ancak beklenen aday açıklaması yerine başka bir açıklama geldi.

Yapılan açıklama iki kelimeyle özetlenirse; Erdoğan aday olamaz.

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Hilmi Daşdemir
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