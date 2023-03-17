Hilmi Daşdemir: HÜDAPAR ve Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na etkisi ne olur?

İşte Hilmi Daşdemir'in yazısı:

HÜDA PAR 2013 yılında kurulmuş bir parti dolayısıyla da birçok seçime girdi. En son 2018 seçimlerinde Türkiye genelinde binde 3 oy almış bir parti. Sofra’nın içerisinde yer alan DP’nin binde 1 bile oyunun olmadığı düşünülecek olursa oldukça önemli bir oran. Bir de Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi yüzde 5 oyunun olduğu illerde etkisi daha büyük olacaktır.

Yeniden Refah Partisi’ne gelince, partinin lideri Fatih Erbakan ilk baştan beri Milli Görüş çizgisinden taviz vermeden devam eden bir isim.

Özellikle küresel Covid-19 salgını sürecinde aşıya ilişkin çekinceleri olanların büyük takdirini topladı.

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