Hilmi Daşdemir: Binde 3 oyu olan Davutoğlu seçilmiş Cumhurbaşkanı'yla eşit olacak

İşte Hilmi Daşdemir'in yazısı:

Dün Habertürk Ana Haber’de Sevgili Mehmet Akif Ersoy’a konuk olan Davutoğlu gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. “Cumhurbaşkanı ‘sizin aldığınız oy zaten düşüktü, ben bu kararı veriyorum’ derse, 6’lı Masa’nın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve Meclis desteğini kaybeder” dedi ve ekledi: “Çok açık söylüyorum ülke yeniden seçime gider.”

Davutoğlu, “Ülke yeniden seçime gider” derken 7 Haziran sonrası gibi bir sonuç beklemiyordur elbette. O dönem kendisi AK Parti’deydi ve başbakandı. 1 Kasım’da AK Parti’nin oylarını yükselterek tekrar yüzde 49’a çıktığı gibi oylarının yüzde 50’ye çıkmasını ve geçmesini mi bekliyor bilmiyorum. Ancak, bu sürecin imasının bile tabanında ciddi bir istikrarsızlık havası oluşturacağını söyleyebilirim.

Bu konu ile fikri sorulan Kılıçdaroğlu, “Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakmayız. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir” dedi. Bu açıklamaya bakılınca 6’lı Masa bir de yasa çıkarmış.

Unutmamak gerekir ki 17 Nisan halk oylaması ile Türk Milleti bir anayasa değişikliği yapmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir.

Anayasaya göre yetkili Cumhurbaşkanı’dır.

Aksi takdirde hareket etmek anayasaya aykırıdır. Bu konuyu net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Anayasa’nın vermediği bir yetkiyi nasıl paylaşacak Cumhurbaşkanı? Hadi diyelim Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu altı genel başkan, bakanların dağılımı nasıl olacak?

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