Hilal Kaplan: Hâlâ sessiziz, hâlâ çoğunluğuz

İşte Hilal Kaplan'ın yazısı:

Şirin Payzın: "Troller için de hazin durum. Son 2 ay... Sonra uğraş dur. Ben aslında para için yaptım de. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani..."

Yunus Günçe: "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun."

Davutoğlu'nun partisinin kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan: "AK Parti- MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor."

CHP'li şair Ataol Behramoğlu: "Bir gün devlet başkanı 'devlet benim' demişti. Kafası kesildi."

Günlerdir takip ediyorsunuzdur. Halk TV spikerinden bulaşık deterjanı yüzüne, tutunamayan ünsüzünden atanamayan Uğur Dündar'ına dek nefret kusuyorlar. Yargılayacaklarmış...

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