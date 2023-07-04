Hilal Kaplan: Fransa Fransızların ise Afrika kimin?

İşte Hilal Kaplan'ın yazısı:

Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel Merzouk, Fransa'nın başkenti Paris'in bir banliyösü olan Nanterre'de Fransız polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Ailesinin tek çocuğu olan Nahel, paket servisinde çalışıyor ve ragbi liginde oynuyordu. Yaşadığı bölgede çok sevilen bir çocuk olduğunu da aileyi tanıyan komşuları açıkladı.

İlgili polis memuru tutuklandı fakat bu yılların birikmiş öfkesini dindirmedi. Fransa'da yaşayan Afrika kökenliler sokaklara çıktı. Fransa'nın en az 14 kentine yayılan olaylar İsviçre ve Belçika'ya da sıçradı. Fransa-İsviçre arası otobüs ve tren seferleri durduruldu. Karakollar, hayvanat bahçeleri ve mağazalar talan edildi. Olaylar devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, Elton John konserine gittiler. Brigitte, konserde biraz fazla dağıtınca eşi tarafından uyarıldı.

Sarayında PKK yöneticilerini ağırlamaktan çekinmeyen Fransa Cumhurbaşkanı, yaşanan olayları "Bazı (gençlerin) sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyorum" sözleriyle eleştirdi. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise 17 yaş altı gençlerin ailelerini, 2 yıla kadar hapis ve 30...

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