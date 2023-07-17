Hilal Kaplan: Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor

İşte Hilal Kaplan'ın yazısı:

Seçimler bitti, muhalefet kanadındaki dalgalanma bitmedi. Her gün ya kendi belediye başkanları ya da kendi medya aktörleri arasında başka bir tartışmaya tanık oluyoruz. Yerel seçimler yaklaştıkça kazan daha da kaynayacak, pilav daha da su kaldıracak gibi görünüyor. Sandıkta ülkemizi bu başıbozukluğa teslim etmeyen seçmene ne kadar teşekkür edilse az.

Muhalefet başını iç karışıklıktan kaldıramadığı için olsa gerek Cumhur İttifakı da âdeta kendi muhalefetini kendisi yapıyor. Toplumu rahatsız eden belli başlı meseleleri aralıklarla gündeme taşıyorlar. Bu partilerden bazı üst düzey isimlerle konuştum ve önerilerini derlemek istedim. Dikkat çekilen hususlardan en öne çıkanlar ekonomi, başıboş köpek sorunu ve düzensiz göçle mücadele oldu.

Evet, pandemiden sele, Ukrayna savaşından yüzyılın felaketi niteliğindeki depreme pek çok badire atlatıldı. Bunların hepsinin ülke ekonomisine yükünü teslim etmek lazım. Ve hükümetin bu zorluklara rağmen işçiyi de memuru da ezdirmemekte çalışan tutumunu takdir etmek lazım.

Evet, muhalefetin popülist yaklaşımlarının sonucunda gelişmiş Avrupa ekonomilerinde benzerine bile rastlamayacağımız erken emeklilik sisteminin kamuya maliyeti gibi...

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