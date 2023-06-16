Hilal Kaplan: CHP’den bildiriyorum

İşte Hilal Kaplan'ın yazısı:

Önce CHP yöneticilerinden arka arkaya gelen açıklamalara bir bakalım.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Kurultayın en kısa sürede yapılması gerekir. Ekime kadar genel başkanın seçileceği takvim işletilmeli. Partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum. Bunu kovalayacağız ve değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz" dedi.

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