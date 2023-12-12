Heyy Boğaziçililer.. Soldan çarklı üniversiteliler.. Amerika’da neler oluyor, bir açıklasanıza.. Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''Türkiye’de algı üzerine algı oluşturanlar.. “Üniversiteler bağımsızdır, özgürdür, yöneticilerini de kendileri belirler” diyerek, kendi kafalarından adamların rektör olması için baskı üzerine baskı kuranlar.. Halkın çoğunluğunun seçtiği Cumhurbaşkanı’na, bir üniversiteye rektör seçme hakkı bile tanımayanlar.. Yıllardır üniversite rektörlerini zaten cumhurbaşkanı atarken.. Öyle ki, halkın direkt cumhurbaşkanını seçmedği dönemlerde dahi, rektörler cumhurbaşkanı tarafından atanırken.. Şimdi halk, direkt kendisi cumhurbaşkanını seçtiği halde'' dedi.

Şimdi Amerika’daki bir üniversitede yaşanılanlar üzerinden yorumlayalım..

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill, Filistinlilere üniversite içinde yardım toplandığı, İsrail’in gösterilerle kınandığı iddiaları üzerine, Amerikan kongresinde siyasilerin sorgulamasına tabi tutulmuş..

Heyy Boğaziçililer..

Hey soldan çarklı üniversiteliler..

Amerika’da neler oluyor, bir açıklasanıza..

Üniversite özgürlüğü nerede?

Akademi hürriyeti nerede?

Siyasi bir mekanizma olan Kongre, üniversite rektörünü sığaya nasıl çekiyor.

Rektörden nasıl hesap soruyor..

Hesap öyle soruluyor ki, baskıya dayanamayan rektör, istifa etmek zorunda kalıyor..

Hani, bir yolsuzluk isnadı vardır..

Bir usulsüzlük iddiası vardır..

Anlarım..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın, tam da yolsuzluk isnadı ile görevden alındığında..

Üniversitelerin özgür ve özerk olması gerektiğini iddia ederek, yolsuzluk isnadında bile üniversite yönetimine dokunulamayacağını öne sürenler..

Şimdi..

Tam da temel haklarla ilgili, hatta hayat hakkı ile ilgili olarak, üniversite içinde etkinlikler düzenlendiği için, bir rektör baskı ile istifa ettiriliyor..

Oysa..

Tam aksine, üniversite içinde, insanların hayat haklarına sahip çıkılmadığı takdirde, dünyanın neresinde olursa olsun, katliamlara itiraz edilmediği takdirde, rektörden hesap sorulması gerekirken..

Katil İsrail olunca..

Soykırımcılar, İsrailli yöneticiler olunca.

Üniversitedeki, insan hayatını önceleyen etkinlikler, üniversite rektörünün istifası ile sonuçlanıyor..

Pensilvanya Üniversitesi’nin rektörü istifa ettirilmiş..

Amerika’daki iki üniversite rektörü de sırada imiş..

Biz anlamadık, bu işi.

Boğaziçili öğretim üyeleri bir izah ederlerse, seviniriz.

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