Hangisi doğru? İsmet İnönü’nün yaptığı mı yoksa Filistinlilerinki mi? Fuat Uğur yazdı

Gazze'de insanlık dışı bir katliam yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden yüzlerce insan yapılan saldırılar sonrası hayatını kaybetti. Tüm dünya İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu vahşice soykırımı konuşuyor.

TV100 yazarı Fuat Uğur köşe yazısında 'Nazi zulmünden kaçmış Yahudiler, Filistinlilere yazdıkları pankartlarla şöyle yalvarmaktaydılar: “Almanlar ailelerimizi yok etti, siz umutlarımızı yok etmeyin.” Evet, Filistinli Araplar onlara kucak açtı, hiçbir problem olmayacağını düşündü. Topraklarını verdi o yetimlere. Merhamet etti. O merhametin geldiği nokta bugün tecelli ediyor.' ifadelerini kullandı.

Uğur ''İsmet İnönü hükümeti Salvador gemisinde olduğu gibi Struma’dakilerin de karaya çıkmasına izin vermedi. Dokuz haftalık bekleyişin ardından 23 Şubat 1942'de Türk emniyeti tarafından gemiye çıkarak müdahale edildi ve motorlarla çekilerek Karadeniz'de Şile açıklarına bırakıldı. Gece boyunca sürüklenen gemi, 24 Şubat sabahı büyük bir patlamanın ardından battı. 103'ü çocuk olmak üzere 768 kişi öldü. Korkunç bir trajedi. Hangisi doğru? İnönü’nün yaptığı mı yoksa Filistinlilerinki mi? Alın size bir münazara konusu… Gerçi CHP iktidarının Milli Şefi İsmet İnönü için Türk ya da Yahudi fark etmiyordu'' dedi.

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