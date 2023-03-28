Hande Fırat: Vananın ağzı açıldı

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

Cumhurbaşkanı adayları netleşti, vekil adayları konuşulmaya başlandı.

Normal bir seçim süreci yaşanır umudu sürse de, sosyal medyanın olduğu bir dünyada “normal” artık daha zor... Eski seçim kampanyaları teknoloji ile birlikte zaten geride kaldı. Ancak üstüne bir de yaşanan deprem felaketi eklenince, seçim çalışmaları her parti açısından daha sakin götürülecek. Ülkemiz seçime yas ve hüzünle gidiyor.

TÜRKİYE KARŞITI DİASPORA

Seçim propagandalarının da şekil değiştirmesiyle, sosyal medya biraz daha aktif hale gelirken aynı zamanda terör örgütlerinin yurtdışındaki uzantıları tarafından daha çok kullanılır oldu. Temiz suya zehir katıyorlar.

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