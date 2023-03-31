Hande Fırat: MHP’nin seçim kararı ve nedenleri

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

"Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir.

Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesaret kazanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili Genel Seçimi’nde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.”

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