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Hande Fırat: MHP’nin seçim kararı ve nedenleri

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, "MHP’nin seçim kararı ve nedenleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

"Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir.
Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesaret kazanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili Genel Seçimi’nde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.”

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Hande Fırat
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