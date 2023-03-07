Hande Fırat: Kritik 72 saatin hikâyesi

POPÜLER YAZILAR
HADİ ÖZIŞIK Meral Akşener ne istedi, ne aldı? Saadet Partisi'nin kapısındaki "Mustafa Kemal'in askerleri" İnternethaber ABDULKADİR SELVİ Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti Hürriyet Gazetesi KÜBRA PAR Kılıçdaroğlu'nun masadaki zaferi Habertürk Gazetesi AHMET HAKAN Yaşandı bitti saygısızca Hürriyet Gazetesi FUAT UĞUR Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı TV100 YILMAZ ÖZDİL Çok muhabbet tez ayrılık Sözcü Gazetesi FATİH ALTAYLI Was mich nicht umbringt, macht mich stärker Habertürk Gazetesi