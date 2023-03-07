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Hande Fırat: Kritik 72 saatin hikâyesi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Kritik 72 saatin hikâyesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

Ankara son yılların en baş döndürücü siyasi trafiğini yaşadı. Bu satırlar yazılırken 6’lı Masa yeniden toplanmıştı. Akşener’in yeniden masaya oturması ve masanın yeniden “6’lı Masa”ya dönüşünün hikâyesini sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
- Masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok kırgın ve kızgındı.

- CHP’de de benzer bir hava vardı.

- Ancak birkaç gün geçince İYİ Parti kamuoyundan gelen tepkiyi ve üyelikten istifa furyasını yaşamaya başladı.

- CHP’de ise Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde masanın bu şekilde bir görüntü vermesinin, kazanmayı zorlaştıracağı yorumları yapıldı.

- CHP ve diğer partiler açısından kapının açık bırakılmasına karar verildi.

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Hande Fırat
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