Hande Fırat: Kadınlar konusunda geri adım olmaz

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bir yıl önce kadınları temsil eden derneklerle bir araya geldi. O toplantıda kadınlar istisnasız “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının yanlış olduğunu” söyledi.

Kadınlar bununla da kalmadı; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un korunmasının önemine dikkati çekti. Edindiğim bilgilere göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kanundan geri dönmemiz ya da geri adım atmamız mümkün değil” dedi.

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