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Hande Fırat: İki resim arasındaki fark

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, "İki resim arasındaki fark" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

İki büyük deprem ve kaybettiğimiz on binlerce canla, tüm ülke olarak iki haftadır büyük bir travma yaşıyoruz.
Neredeyse tüm dünya Türkiye’nin yardımına koştu. Arama kurtarma ekipleriyle yüzlerce insanımızı enkazlardan çıkardılar. Hem nakdi hem ayni destek veriyorlar. Türkiye’ye ziyarette bulunup deprem bölgesini geziyorlar. Deprem öncesi adeta savaşın eşiğine geldiğimiz Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı’nın hemen gelip bölgeyi ziyaret etmesi ve verdiği mesajlar çok önemliydi. Umarım bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler daha sakin seyreder. Türkiye’ye yardım eden ülkeler arasında, ilişkilerin gergin olduğu ABD de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Blinken önceki gün Türkiye’ye geldi. Başkan Biden’ın doğrudan mesajını, “Amerika halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır ve her zaman ne yapmak gerekiyorsa; toparlanma ve yeniden inşaat çalışmalarında yanınızdayız” sözüyle paylaştı.

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Hande Fırat
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