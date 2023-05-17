GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Hakan Albayrak: Hani tepetaklak düşecekti Erdoğan?

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, "Hani tepetaklak düşecekti Erdoğan?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hakan Albayrak'ın yazısı:

Sanırdınız milletin en büyük derdi başkanlık sistemi, en büyük arzusu güçlendirilmiş parlamenter sistem.
Sanırdınız Erdoğan’ın arkasındaki muazzam halk desteği soğan fiyatının düşüklüğü ile kaim.

Sanırdınız “bu ucube sistem” ve soğanın pahalılığı Erdoğan’ın tabanını erim erim eritir.

Sanırdınız Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı garanti, Millet İttifakı’nın parlamento çoğunluğu da garanti, sadece 360’ı bulacaklar mı bulmayacaklar mı, orası şüpheli.

Tepetaklak düşecekti Erdoğan...

Yerlerde sürünecekti Cumhur İttifakı…

Öyleydi hava, Altılı Masa ve Millet İttifakı’nda.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakan Albayrak
ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye koşulsuz 10.000 TL ödeme! Aynı gün içinde IBAN numarasına yatacak Emekliye koşulsuz 10.000 TL ödeme! Aynı gün içinde IBAN numarasına yatacak
EYT’yi kaçıranlara sürpriz açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Yaş, yıl ve prim şartı komple değişti EYT’yi kaçıranlara sürpriz açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Yaş, yıl ve prim şartı komple değişti
Duyan soluğu Kapalıçarşı’da alıyor! Dolar, Altın, Euro, Borsa uçacak tarih belli oldu Duyan soluğu Kapalıçarşı’da alıyor! Dolar, Altın, Euro, Borsa uçacak tarih belli oldu
MEB’den öğrencilere büyük müjde! Okullar 4 gün daha tatil MEB’den öğrencilere büyük müjde! Okullar 4 gün daha tatil
ZAM oranları değişti! Asgari ücret, emekli, memur ara zam SON DAKİKA ZAM oranları değişti! Asgari ücret, emekli, memur ara zam SON DAKİKA
Salih Tuna: Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı? Salih Tuna: Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
SON HABERLER
Emekliye DEV ödeme! Karşılıksız ve geri ödemesiz tam 10.000 TL Emekliye DEV ödeme! Karşılıksız ve geri ödemesiz tam 10.000 TL
ZAM oranları değişti! Asgari ücret, emekli, memur ara zam SON DAKİKA ZAM oranları değişti! Asgari ücret, emekli, memur ara zam SON DAKİKA
Latif Şimşek: Meclis tamam... 28 Mayıs'ta ne olacak? Sinan Oğan ne yapacak? Latif Şimşek: Meclis tamam... 28 Mayıs'ta ne olacak? Sinan Oğan ne yapacak?
Hakan Albayrak: Hani tepetaklak düşecekti Erdoğan? Hakan Albayrak: Hani tepetaklak düşecekti Erdoğan?
Salih Tuna: Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı? Salih Tuna: Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
Duyan soluğu Kapalıçarşı’da alıyor! Dolar, Altın, Euro, Borsa uçacak tarih belli oldu Duyan soluğu Kapalıçarşı’da alıyor! Dolar, Altın, Euro, Borsa uçacak tarih belli oldu
EYT’yi kaçıranlara sürpriz açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Yaş, yıl ve prim şartı komple değişti EYT’yi kaçıranlara sürpriz açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Yaş, yıl ve prim şartı komple değişti
Emekliye koşulsuz 10.000 TL ödeme! Aynı gün içinde IBAN numarasına yatacak Emekliye koşulsuz 10.000 TL ödeme! Aynı gün içinde IBAN numarasına yatacak