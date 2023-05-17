Hakan Albayrak: Hani tepetaklak düşecekti Erdoğan?

İşte Hakan Albayrak'ın yazısı:

Sanırdınız milletin en büyük derdi başkanlık sistemi, en büyük arzusu güçlendirilmiş parlamenter sistem.

Sanırdınız Erdoğan’ın arkasındaki muazzam halk desteği soğan fiyatının düşüklüğü ile kaim.

Sanırdınız “bu ucube sistem” ve soğanın pahalılığı Erdoğan’ın tabanını erim erim eritir.

Sanırdınız Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı garanti, Millet İttifakı’nın parlamento çoğunluğu da garanti, sadece 360’ı bulacaklar mı bulmayacaklar mı, orası şüpheli.

Tepetaklak düşecekti Erdoğan...

Yerlerde sürünecekti Cumhur İttifakı…

Öyleydi hava, Altılı Masa ve Millet İttifakı’nda.

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