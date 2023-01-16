Hacı Yakışıklı: Siyasi ortam ve aktörler 2002’ye benziyor

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Şu anki siyasi ortam her yönüyle değil ama “bazı yönleriyle” 2002’ye benziyor.

2002 Kasım seçimleri bazı siyasetçilerin “silinmesine” sebep olmuştu.

Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Cem Uzan gibi isimler o günden sonra siyasete girmediler.

Türkiye siyasi iklimi “kalabalık ve karışık” havaları sevmiyor.



Net olan, hızlı olan daima kazanıyor.

2002’de TBMM’de sadece AK Parti ve CHP vardı.

Altılı masa “geçen sene bu vakitler” cumhurbaşkanı adayını açıklamalıydı. Çok geç kaldılar.

Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar tüm dünya ülkeleri “lider” etrafında şekillenir. Hiçbir ülke “iki kişi” tarafından yönetilmez. Yaratılışın fıtratı böyledir.



Sistem önemlidir, ancak bu sistemi uygulayacak “akıl” daha önemlidir.

Mesela; İsveç’in sistemini alıp Moritanya’ya verince mevzu hallolur mu? Bu sistemi o ülkede uygulayacak “akıl ve güç” gerekmez mi?

Birkaç ay sonra Türkiye’nin siyasi iklimi bu günkünden çok farklı olacak!

Birileri siyaset sahnesinden çekilecek!



Altılı masanın henüz “tekli adayla” mı “çoklu adayla” mı gideceği bile belli değil!

Diyelim ki kazandılar!

“Yetki paylaşımı” yapmaktan ülke yönetmeye fırsatları kalır mı?

Dediği yapılmayan ve canı sıkılan bir genel başkan mesela bu gün için masada neler konuşulduğunu söylemese bile yarın çıkıp da “Şunları şunları konuştuk” demez mi?

20 yıl olduğu gibi yine halkın teveccühüyle Recep Tayyip Erdoğan kazandığı takdirde “altılı masa” ortadan kalkacak; ancak masanın ardındakiler sahneye çıkacak ve daha büyük bir mücadele başlayacak!

Hiçbir şey “sütliman” olmayacak!

Bu kez “perde arkasındaki küresel aktörler” sahneye çıkacak!

Fakat unutmayın; Türkiye, “Eski Türkiye” değil!

Artık Türkiye bir küresel güç!

Evet, hiçbir şey “sütliman” olmayacak; ancak Türkiye kazanacak!

Balkanlar’dan Finlandiya’ya, Türk Dünyası’ndan İslam Âlemi’ne kadar “ilgi ve etki alanlarını” genişletmiş bir Türkiye var!

“DEMİRTAŞ NEDEN SUS MESAJI VERDİ?”

Eğer birileri size “susmanızı” söylüyorsa sizin adınıza “başkaları” iş yapıyor demektir!

Selahattin Demirtaş 6’lı masa üzerinde söz hakkı bulunduğunu düşünüyor. İnkâr etseler de HDP masanın denkleminde yer alıyor!

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