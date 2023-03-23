Hacı Yakışıklı: PKK ve TSK kavga mı ediyor Kemal Bey?

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu sağına Pervin Buldan'ı, soluna Mithat Sancar'ı alarak; “Bu ülkede kavgayı bitireceğim” dedi.

Bir saniye Kemal Bey pardon; “Kavga” derken?

Yanınızdaki kişiler, “TSK sınır ötesinde katliam yapıyor” demiyor mu?

Dolayısıyla bir Türk-Kürt kavgası yok; millet birbiriyle gayet net istişare ediyor.

Bu durumda PKK ve TSK'yı mı kastettiniz?

Peki PKK (Partiya Karkeren Kürdistan) terör örgütü ve Türk Silahlı Kuvvetleri kavga mı ediyor?

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