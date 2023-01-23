Hacı Yakışıklı: Masanın hedefi 2025’te iki seçim yaptırmak!

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

AK Parti ve MHP ittifakı sözünü tuttu. Ülkeyi normal koşullarda “beş yıllık” yönetim döneminden sonra seçime götürüyor.

Atalarımız; “Sen işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına” demişler.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağı düşünülmese de “ikinci tur tarihini” de belirlemek gerekiyor. 18 Haziran’da seçim yapılır ve ikinci tura kalırsa 4 Temmuz’da yeniden sandığa gitmek gerekecek. 4 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın dördüncü gününe denk geliyor. Bu sebeple seçimlerin bir ay öne alınarak 14 Mayıs’ta yapılmasına neredeyse herkes sıcak bakıyor.

“MASA İKİ YIL İSTİYOR”



Kulislerde “2025’te yeniden seçim yapılacak” sözleri duyulmaya başlandı. Neden?

Bu kulis bilgisi “altılı masadan” geliyor.

Mevzu karışık ama konuşulanları kısaca özetleyeyim:

6’lı masa eğer 400 vekil alabilirse “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” için TBMM’de anayasayı değiştirip ardından seçime gidecek. Eğer 400 vekil alamazlarsa 360 vekille referanduma gidecek. 360’ı da alamazlarsa ama Cumhurbaşkanlığını alırlarsa oluşacak kriz ortamı sebebiyle yine referandum kararı alınması öngörülüyor.

“Neden kriz oluşsun?” dediğinizi duyar gibiyim!

Altılı masa tüm kurgusunu “Parlamenter Sisteme Geçiş” üzerine yaptı. Eğer sistemi değiştiremezlerse kendi aralarında büyük kriz yaşarlar.

Buradan anlaşılan altılı masanın hedefinin “en fazla” iki yıllık bir yönetimin ardından ülkeyi referanduma götürmek için çalışmalar yaptığı! Hatta “anlaşılan” değil “konuşulan” budur!

Referandumdan “evet” çıkarsa “Cumhurbaşkanı ve Başbakan” şeklinde ikili bir yönetimle tekrar Parlamenter Sisteme Geçilip “koalisyonlar dönemi” başlayacak!

Referandumdan “hayır” çıkarsa işte o vakit yandı gülüm keten helva! Uzun yıllar sürecek istikrarsız bir dönem yahut erken seçim yapılacak!

HÜLÂSA; altılı masa kazandığı takdirde “kısa vadede” önümüzde en az iki seçim daha görülüyor.

20 yıl olduğu gibi halkın teveccühü ile yine Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa 2028’e kadar (normal yerel seçimler hariç) herhangi bir seçim yapılmadan yola devam edilecek.

“İYİ PARTİ, EKREM İMAMOĞLU’NU SAHAYA SÜRÜYOR”

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu anlaşamadığı için cumhurbaşkanı adayını bugüne dek açıklayamadılar. Hâlâ anlaşamadılar, anlaşamıyorlar!

Kemal Bey Gaziantep’e gitti, CHP’liler “sevgi seli” dedi.

Hemen ardından İBB Başkanı Kastamonu’ya gitti. “Sevgi mitingi” diyorlar.

CHP Genel Başkanı kim?

İki ayrı miting neden?

Meral Akşener bu işin neresinde? Tam ortasında!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu, Malatya, Erzurum, Erzincan, Ordu, Tokat, Karabük, Artvin, Giresun, Hakkâri “turuna” çıktı.

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