Hacı Yakışıklı: Hulusi Akar’ı kimler, niçin alkışladı?

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Herkes altılı masayı “hâlâ aday bulamadıkları için” eleştirirken bir yanda da “Türkiye gemisi” tam yol ilerliyor.

Ekim 2021’den beri toplantılar yapan “altı genel başkan” hangi sonuca vardı?

11 toplantıdan aklınızda kalan bir şeyler var mı?

Geçtiğimiz cuma günü memleketim Kayseri’de MÜSİAD Kayseri Şubesi’nin 25’inci Olağan Genel Kurulu Gala Programı’na katıldım.



Sevgili dostum, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve tüm ekibini böylesine güzel bir organizasyondan dolayı tebrik ediyorum.

Hulusi Akar orada “her bir ferdin dinlemesi gereken” efsane bir konuşma yaptı.

Salonda işadamlarından siyasetçilere, STK temsilcilerinden gazetecilere kadar geniş bir topluluk vardı.

HULUSİ AKAR: ONUN İÇİN TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA



Hulusi Akar şunları söyledi:

- Şu anda Savunma Sanayimiz çok şükür yerlilikte yüzde 80'leri aşmak üzere.

- Avrupa, Asya ve Afrika Türkiye'nin etki alanı. Türkiye buralarda söz sahibi olduğunu gösterdi ve göstermeye devam edecek.

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