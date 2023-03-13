Hacı Yakışıklı: HÜDAPAR mı, Hizbullah mı?

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Bu başlığı 18 Ekim 2014 tarihli köşe yazımda kullanmıştım.

Bu satırları size Elâzığ-Malatya yolunda yazıyorum.

Dün akşam ve hafta sonu boyunca deprem bölgesindeydim. Kahramanmaraş, Elbistan, Gölbaşı, Adıyaman, Elâzığ ve Malatya'da depremzedelerle buluştuk.

İletişim Başkanlığı öncülüğünde 70 meslektaşımızla “hep beraber” bölgeye gidip depremzedelerle konuştuk, son durumu bizzat onlardan dinledik. Yaralar gün geçtikçe daha hızlı sarılmaya başlandı.

Deprem bölgesinden notlarımı yazacağım, ama ülkemizde bir de muhalefet var. Büyük afete rağmen tamamen siyaset yapıyorlar ve durmadan seçimleri konuşturuyorlar.

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