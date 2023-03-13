GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Hacı Yakışıklı: HÜDAPAR mı, Hizbullah mı?

Tv100 Gazetesi Yazarı Hacı Yakışıklı, "HÜDAPAR mı, Hizbullah mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Bu başlığı 18 Ekim 2014 tarihli köşe yazımda kullanmıştım.

Bu satırları size Elâzığ-Malatya yolunda yazıyorum.

Dün akşam ve hafta sonu boyunca deprem bölgesindeydim. Kahramanmaraş, Elbistan, Gölbaşı, Adıyaman, Elâzığ ve Malatya'da depremzedelerle buluştuk.

İletişim Başkanlığı öncülüğünde 70 meslektaşımızla “hep beraber” bölgeye gidip depremzedelerle konuştuk, son durumu bizzat onlardan dinledik. Yaralar gün geçtikçe daha hızlı sarılmaya başlandı.

Deprem bölgesinden notlarımı yazacağım, ama ülkemizde bir de muhalefet var. Büyük afete rağmen tamamen siyaset yapıyorlar ve durmadan seçimleri konuşturuyorlar.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hacı Yakışıklı
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bayram ikramiyesinde sıcak gelişme! Artık emeklilerle birlikte asgari ücretli de alacak Bayram ikramiyesinde sıcak gelişme! Artık emeklilerle birlikte asgari ücretli de alacak
4A 4B 4C emekli maaşlarına seçim zammı belli oldu! En az yüzde 30 emekli maaş zammı geliyor 4A 4B 4C emekli maaşlarına seçim zammı belli oldu! En az yüzde 30 emekli maaş zammı geliyor
Bu şartları taşıyanlara A'dan Z'ye sosyal yardım! Belediyeler verecek sakın kaçırmayın Bu şartları taşıyanlara A'dan Z'ye sosyal yardım! Belediyeler verecek sakın kaçırmayın
Düşük faizli ihtiyaç kredisi çekecekler! O banka faiz oranını yüzde 1’in altına çekti! Düşük faizli ihtiyaç kredisi çekecekler! O banka faiz oranını yüzde 1’in altına çekti!
4A 4B 4C emeklilerine müjde! Karşılıksız ve geri ödemesiz 8000 TL tüm emeklilere yatıyor 4A 4B 4C emeklilerine müjde! Karşılıksız ve geri ödemesiz 8000 TL tüm emeklilere yatıyor
Asgari ücrete ara zam az önce açıklandı! Net asgari ücret 11 bin 759 TL oldu Asgari ücrete ara zam az önce açıklandı! Net asgari ücret 11 bin 759 TL oldu
SON HABERLER
Hadi Özışık: HDP, bir iki üç... 6-7 bakanlıkla yetinmeyecek, Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi isteyecek! Hadi Özışık: HDP, bir iki üç... 6-7 bakanlıkla yetinmeyecek, Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi isteyecek!
Ali Karahasanoğlu: CHP’ye kan-can oldular, “Kızılay’a kan yok” dediler! Ali Karahasanoğlu: CHP’ye kan-can oldular, “Kızılay’a kan yok” dediler!
Hacı Yakışıklı: HÜDAPAR mı, Hizbullah mı? Hacı Yakışıklı: HÜDAPAR mı, Hizbullah mı?
İsmet Özçelik: Kılıçdaroğlu’nun yediği (!) hamburgerin sırrı İsmet Özçelik: Kılıçdaroğlu’nun yediği (!) hamburgerin sırrı
Mustafa Karaalioğlu: Binaları böyle olan ülkenin ekonomisi, diplomasisi, bilimi, eğitimi nasıldır? Mustafa Karaalioğlu: Binaları böyle olan ülkenin ekonomisi, diplomasisi, bilimi, eğitimi nasıldır?
Yusuf Ziya Cömert: Oy karşılığı ahiret garantisi Yusuf Ziya Cömert: Oy karşılığı ahiret garantisi
TOKİ kura listeleri değişti! Hemen kontrol edin TOKİ Mart ayı kura çekimi sizin ilinizde olabilir TOKİ kura listeleri değişti! Hemen kontrol edin TOKİ Mart ayı kura çekimi sizin ilinizde olabilir
Altın ipini kopardı! Zirveyi gördü ama daha yeni başlıyor, o tarihe kadar altınınızı tutun Altın ipini kopardı! Zirveyi gördü ama daha yeni başlıyor, o tarihe kadar altınınızı tutun