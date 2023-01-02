Hacı Yakışıklı: Gandi Kemal’den Loading Kemal’e!

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

İngilizce “loading” kelimesi dilimizde “yükleniyor” manasına geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye vatandaşlarına İngiltere dilinde sesleniyor.

ABD’li danışman Jeremy Rifkin’in ilk tavsiyesi bu mu?

Kılıçdaroğlu, “Loading halkım loading… İktidara gelirsem aynı anda binlerce çözüm getireceğim. Çözüm fırtınası olacak” diyor.

İnanalım mı?

Tamam, Kemal Bey, “Loading” diyor. Peki 6’lı masa niçin “Adayımız Loading Kemal Bey” demiyor. Daha CHP içinde bile “Ekremciler, Mansurcular, Kemalciler” ayrımı varken ve 6’lı masa Kemal Bey’e sıcak bakmazken “loading” işlemini kim yapacak?

Daha açık soruyorum: Loading, yani “yükleme” işini başlatmak için ve adayı belirlemek için tuşa kim basacak? Bu kişi tuşa Ankara’dan mı yoksa başka bir Başkent’ten mi basacak?

Hindistan’ın Gandi’si olabilirsiniz, İngiltere’nin Loading’i olabilirsiniz; önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin “özünden” olmanızdır!

“CHP’Lİ BELEDİYELER TRAKTÖR DAĞITACAKTI, ALDINIZ MI?”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerden önce 25 Mart 2019’da resmi sosyal medya hesabında, “İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye traktör… Martın sonu bahar” diye paylaşım yaparak; “CHP’ye oy verene traktör bedava… CHP’li kentlerde köylünün yüzü gülüyor, AK Partili kentteki köylü kara kara düşünüyor” diyordu.

Ankara ve İstanbul belediyelerini CHP aldı; ancak hiçbir çiftçiye “bedava traktör” vermediler. “Bana verdiler” diyen köylüye rastlamadım.

Bu vaadin hesabını millete veren de yok!

“SOKAK NE DİYOR?”

Sokaktaki vatandaşın bir kısmı altı ay önce “kararsız” hale gelmeye başlarken şimdi yeniden “Yaparsa Erdoğan yapar” demeye başladı. Bunu siyasi propaganda olsun diye söylemiyorum, hepimiz görüyoruz.

“Siyasi havadan” kimse memnun değil! 6’lı masanın sürekli bahane üretmesi, dokuz kez baş başa toplanmalarına rağmen hep "iki sayfalık metinle” halkın karşısına çıkmaları, cumhurbaşkanı adayı göstermeyip, “Ne merak ediyorsunuz, günü gelince açıklanır” demeleri vatandaşı bıktırdı.

Muhalefet öyle belirsiz tablo çiziyor ki vatandaş “net olana” sıcak bakıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; “Adayımız belli, kararımız net” mitinginin ilkini 2022 Eylül başında Sivas’ta başlatmış, dokuzuncusunu geçen ay Mersin’de yapmıştı.

Bu mitinglerin içeriğini kim hazırlıyor bilmiyorum ama MHP’ye müthiş ivme kazandırıyor. İYİ Parti ve bazı gündelik/popülist partilere yönelen oylar MHP’ye artarak döndü.

TBMM seçimleri için AK Parti’de hummalı hazırlık var. “Erdoğan kazanır, ama AK Parti’nin milletvekili sayısı azalır” yorumlarını erken okuyan AK Partili yetkililer acil önlemleri almaya devam ediyor.

“EYT NEDEN 23 YIL SONRA ÇÖZÜLEBİLDİ?”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunuyla ilgili vatandaş; “Recep Tayyip Erdoğan çözmeseydi bundan sonra hiç kimse çözemezdi” diyor.

Çünkü EYT; “Haydi yaptım” demekle çözülmüyor. Önemli olan bundan sonrası ve önümüzde 100 milyarlık ekstra yük var.

“EYT VE BÜLENT ECEVİT”

EYT sorunu 1999’da Bülent Ecevit döneminde çıkarılan yasayla başladı. Tam 23 yıllık sorun!

Bu mesele daha erken çözülebilirdi.

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