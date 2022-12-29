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Hacı Yakışıklı: Doğalgaz yerine heykel, TOGG yerine Happy Christmas!

Tv100 Gazetesi Yazarı Hacı Yakışıklı, "Doğalgaz yerine heykel, TOGG yerine Happy Christmas!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Doğalgaz keşfimiz 1 trilyon dolarlık değere ulaştı” diyeceğine; “Bizans heykeli yaptık, İstanbul’un göbeğine dikeceğiz” deseydi bütün alaycılar “İşte bu ya” diye sevinç naraları atardı.

Âkamete uğratılan Devrim Arabaları’nı küllerinden diriltip TOGG için uğraşmak yerine saçma sapan Eurovision yarışmalarını milletin gözüne soksaydı “TOGG’la dalga geçenler” şakır şakır alkış tutardı.

Başkan Erdoğan, 1 trilyon dolarlık kaynağı kendi denizlerimizde doğalgazımızla buldu; Kemal Kılıçdaroğlu ise İngiltere’den ülkemize seslenip; “Devasa fonlarla buluşup parayı buldum” demişti!

Bugün “fon” verenler kim bilir yarın ülkemize ne “elbiseler” biçme planları yapıyor! Elin planına uymaktansa, kendi yerli ve milli gücümüzle yavaş da olsa sağlam ilerlemek daha evlâdır!


İMAMOĞLU ZATEN REDDİ HÂKİM TALEP ETMİŞ

Hiçbir vakit yaptığı hizmetlerle konuşamadığımız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adeta “engellenen mağduriyet abidesi” gibi fevkaladenin fevkinde dolaşıyor.

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Hacı Yakışıklı
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