Hacı Yakışıklı: Bu sözlerle İYİ Parti masadan fiilen ayrıldı

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Meral Akşener “eve” dönmedi; ama gittiği köyde de rahat değil!

Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’nde Cumhur İttifakı’nı eleştirdi, lakin satır arasında öyle bir eleştiri vardı ki her şeyin özeti gibiydi!

Bakın Sayın Akşener ne dedi:

“Sizden istediğim şudur. Birinci parti çıkacağız ve ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, var ya bir türkü; minnet eylemem! Kendi irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle, milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız.”



Sayın Akşener’in bu sözlerinde “onunla” dedikleri CHP’liler, “bununla” dedikleri Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’dir.

Çünkü kamuoyu da biliyor ki Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli herhangi bir pazarlık içinde değiller, dostlukları/ahbaplıkları kapı arkalarında değil, milletin önünde cereyan ediyor.

Sayın Akşener’in bu sözleri “masadakilere” söylediği açıkça görülüyor.

Son dönemde İYİ Parti’ye yakın araştırma şirketlerinin “İYİ Parti oyları CHP’ye yaklaştı” açıklamalarını doğru okursanız Akşener’in hedefini görürsünüz!



Uzun zamandır İYİ Partililerle görüşüyorum. Geçen yaz Şanlıurfa’da bölge yetkilileriyle görüştüğümde de “Meclis’te güçlü bir İYİ Parti” vurgusu yapıyorlardı.

İYİ Parti 6’lı masadan “bu yönüyle” fiilen ayrıldı. Masa dağılmadı ama “ortak noktaları” çok ama çok azaldı!

“MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ”

Sayın Akşener; “Ondan bundan bir şey istemiyoruz” derken işaret ettiği durum 6’lı masadaki pazarlıklar!



Gelecek, DEVA, Saadet, Demokrat Parti seçilecek yerlerden milletvekillerini CHP listelerinden göstermek istiyor.

CHP’li yöneticiler mevzuya sıcak bakıyor, ama “kaç kişi listeye yazılacak” belli değil, pazarlık sürüyor.

İYİ Parti ise “Listemize kimseyi almak istemiyoruz” diyor.

İYİ Parti tıpkı AK Parti ve MHP gibi kendi öz listelerini oluşturmak istiyor.

“6’LI MASADA ADAYLIK PAZARLIĞI”

6’lı masa “Cumhurbaşkanı Adayı” istişaresine nasıl başlayacak?

Kemal Kılıçdaroğlu mesela CHP’nin adayı olmak için Ahmet Davutoğlu’nu mu ikna edecek?

AK Parti içinde “Başbakan” olmasına rağmen “Hocacılar/Reisçiler” diye “bölünmelere” yol açan Sayın Davutoğlu’ndan Türkiye’yi birleştirmesini bekliyorlar.

“İYİ PARTİ ARALIK’TA NE DİYORDU?”

Görüştüğüm İYİ Partili bir yetkilinin aralık ayında söylediklerini Taksim Meydanı programında aktarmıştım. İYİ Parti milletvekillerinin arasında dolaşan kulis şöyleydi:

“Adayımız partimizin kendi içinden çıkmalı ama prensipte Ekrem İmamoğlu’nun da ortak aday olmasına sıcak bakılıyor. 6’lı masaya Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç aday ismiyle gelmesi bekleniyor, isteniyor. Kendi ismi ile gelirse süreç uzayabilir. Mansur Yavaş kamuoyunda fazla tartışılmadı, bu sebeple bir riski de var. Yavaş aday olursa sıfırdan başlarız ve söylemler karışık hale gelebilir. Ekrem Bey dışında ‘partisiz’ bir isim de olabilir. TBMM vekillik listelerinde ise başka partilerin adaylarını kendi listelerimizde göstermeye sıcak bakmıyoruz.”

Bu görüşün devam ettiğini söyleyebilirim.

“EYT’Yİ İSMET İNÖNÜ ÇÖZDÜ”

Tabii, siz Marmaray’ı Ekrem İmamoğlu’nun, Avrasya Tüneli’ni Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü Meral Akşener’in yaptığını bilmiyorsunuz değil mi? Akkuyu Nükleer Santrali Bülent Ecevit’in fikriydi, ama unuttunuz öyle mi?

EYT’yi İsmet İnönü’nün çözdüğünden de mi haberiniz yok?

İstanbul Havalimanı’nın yapanın “Mansur Yavaş” olduğunu bilmiyorum demeyin ama!

“DOĞALGAZ NEDEN HEMEN GELMEDİ?”

“Seçilirsem 58 km metro hattı yapacağım” diyen ama dört yılda temel bile atmayan Mansur Yavaş’ı; 100 bin araçlık yeni otopark yapma sözü verip yapmayan İmamoğlu’nu alkışlayanlar şimdi dönüp “3500 metre denizin altında bulunan doğalgaz neden hemen evlere ulaşmıyor?” diye eleştiriyor!

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