Hacı Yakışıklı: Akşener'den itiraf: “Erdoğan insan üstü güçle çalışıyor”

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Bu hafta Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Nurdağı, Hatay, Defne ve İskenderun'daydım.

İletişim Başkanlığı'nın desteği ve Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organizasyonuyla bölgedeydik. Son bir haftada 120 gazeteci “hep beraber” bölgede depremzedelerle bire bir konuştuk, taleplerini dinledik.

Çalışmalarıyla ve kurduğu sistemle Türkiye'ye yepyeni iletişim teknikleri kazandıran ve bunu kurumsallaştıran Prof. Dr. Fahrettin Altun hocamıza sonsuz teşekkürler ediyorum.

İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'e de biz basın mensuplarını ve bölgedeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum.

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