Hacı Yakışıklı: 208 ülkeden beşi SİHA üretiyor, ne rekabeti?

İşte Hacı Yakışıklı'nın yazısı:

Dünyada 208 ülke var, bunlardan 193’ü Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye!

6’lı masanın ortağı, bakanlık pazarlıklarının ana aktörü, CHP listelerinden milletvekili seçtirme peşine düşmüş olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin terörle mücadeledeki en etkili silahı SİHA’ları üreten Baykar şirketini hedef alarak “Dokunacağız” dedi!

Ali Babacan'ın bir YouTube kanalında Ozan Gündoğdu isimli şahsa söylediği sözleri olduğu gibi kelimesi kelimesine aktaracağım, sonra “Çarpıtıyorsunuz, sözleri kesiyorsunuz” falan demesinler! Yazımın en altındaki “dipnot” bölümünde Ali Babacan’ın sözlerinin tamamını okuyabilirsiniz.

Baykar, 27 ülkeye ihracat yapan, 3 bin genci istihdam eden bir teknoloji şirketi!



Dünyada birçok teknoloji şirketi var, ancak “Silahlı İnsansız Hava Aracı” yapabilen sadece beş ülke var.

Ülkemiz şu anda ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Dünyadaki 208 ülkeden sadece beşi SİHA üretebiliyorken Sayın Babacan hangi rekabetten bahsediyor? “Rekabet” gibi güzel bir kavramın arkasına saklanarak “Yok edeceğiz” mesajı veriyor!

“MİLLETİN ŞAH DAMARINI KESME GİRİŞİMİ”

Ali Babacan ve benzerleri bu milletin şah damarını kesmeye çalışıyor!

Bu millete diz çöktürmeye çalışanları sevindiriyor!

Başta İHA’ları, SİHA’ları “övüyor” gibi görünen, bunların “gurur kaynağı” olduğunu söyleyen Babacan dilinin altındaki baklayı çıkarıp; “Kaynaklar aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor. Hâlbuki benzer kaynaklar, en az 4-5 şirkete aktarılsa…” diyerek esas niyetinin bu şirketi hedef almak olduğunu ortaya koyuyor.

Hangi beş şirket Sayın Babacan?

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