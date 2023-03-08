Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı

İşte Güneri Cıvaoğlu'nun yazısı:

Türkiye’nin önümüzdeki seçimleriyle ilgili dün okuduğum ilginç yorumlardan biri de şöyle:

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“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin ve seçim karşılaşmalarının kara kuşak sahibi ustası…”

Kemal Kılıçdaroğlu için ise “uzun yürüyüşüyle iktidara gelen Gandi” benzetmeleri yapılıyor.

“2010’da çıktığı yolculukta bütün genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesine karşın 2019’da 6 büyük kentten 5’inde belediye başkanlıklarını kazanmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun yıldızı parladı” deniyor.

Sonuç, bizdeki yerleşik söylemle, “Erişir menzili maksuduna aheste giden” durumu, Gandi’nin uzun yürüyüş imajıyla örtüşmekte.

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