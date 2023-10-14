Fuat Uğur'dan Oğuzhan Uğur'a hakikat dersi! Filistin’i satan senin ittihatçı atalarındı

Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetle sürmeye devam ediyor. Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle vuran İsrail on yıllardır binlerce Filistinli çocuğu katletmemiş, binlerce Filistinli göstericiyi sokak ortasında öldürmemiş gibi kendisine dünya çapında bir mağduriyet üretmiş dumda.

TV100 yazarı Fuat Uğur Gazze'de yaşanan bu vahşeti 'Bizde ise kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayanlar, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına, ablukasına tek laf etmeyip, bu durumun müsebbibi olarak Filistin halkını göstermeyi tercih ettiler. İsrail’in barbarlığına kulp bulmak bir spor haline geldi çünkü.' diye yorumladı.

Öte yandan Filistinlilerin zamanında toprak sattığı için bugün bu hallere kaldığını iddia eden Oğuzhan Uğur'u ise ağır eleştirdi. 'Filistin’i satan senin ittihatçı atalarındı' diye ele aldığı yazısının ana başlıkları ise şöyle:

FİLİSTİNLİLERİN AÇGÖZLÜ ATALARI!



Neymiş, “Filistinlilerin açgözlü ataları” eğer topraklarını zamanında satmasaymış böyle olmazmış. İddianın sahibi Oğuzhan Uğur’du. Bir asker babanın oğlu. Tabii ki büyük tepki gördü, linç edildi ve kendini savunmak istedi. Bunun için de tuttu İlber Ortaylı ile Celâl Şengör’ü BaBaLa TV’ye konuk ederek, bilirkişi raporu almak istedi.

GERİYE KOSKOCA BİR İFTİRA KALDI

Belli ki vicdan azabı çekmemek için en kolay yolu seçmişlerdi. Yaşananların sorumlusu olarak İsrail’i nedense eleştiremedikleri için bir sorumlu bulmak zorunda hissetmişlerdi kendilerini. Ortada koskocaman bir iftira kalmıştı geriye.



GÜNAH KEÇİSİ BULMAK KOLAY, AMA GERÇEK BAMBAŞKA



Ben İlber Ortaylı’ya herkesin şaşkınlık nidaları çıkaracağını bile bile, HADDİM OLARAK diyorum ki “Bu yaptığınız ayıptır, bir halka ve onun tarihsel geçmişine hakarettir.” Hiç kimse bir halkı İngilizler tarafından satın alınan Şerif Hüseyin’lerle filan karalayamaz ve onun geçmişine iftira atamaz, ayıptır.

Gerçek neyse o söylenmelidir.

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