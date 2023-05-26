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Fuat Uğur: Yüzyılın Seçimi; gözlerimiz tamamen açık mı?

tv100 yazarı Fuat Uğur, "Yüzyılın Seçimi; gözlerimiz tamamen açık mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na denk gelen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turuna birkaç gün kala o kadar ilginç olaylar yaşıyoruz ki gerçek ve gerçeküstü farkındalığının kaybolduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Süreç, akıl almaz kumpaslar, linç girişimleri ve ilişki ağlarının devreye girmesiyle yürütülüyor.

TÜYLER ÜRPERTEN BİR FETÖ HESABI

Sosyal medya platformu Twitter'da geçtiğimiz gün “Enes Halifekan” isminde “cennet dünya” rumuzlu bir hesap gündem oldu. Şubat 2016'da açılan ve 2017 yılından bu yana aktif olarak kullanılmayan hesabın FETÖ üyelerine ait olduğu belirlendi.

Hesaptaki 162 bin tweetin tamamı da şifreli mesajlardan oluşmakta. Söz konusu hesapta; 15 Temmuz darbe girişimi, 13 Mart Ankara saldırısı, 2016'daki Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı gibi pek çok önemli olayın günler öncesinden şifreli mesajlar ile paylaşıldığı tespit edildi.

Misal bu hesap 12 Mart 2016 tarihinde bir tweet atıyor “Ankara’da hiç bomba patlamadı” diye, ertesi gün Ankara Garı’ndaki o korkunç patlamada onlarca insan hayatını kaybediyor.

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Fuat Uğur
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