Fuat Uğur: Yeni Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı için en şanslı aday

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Alıştık artık Kemal Bey'in tehditlerine.

Öncekileri hatırlayalım:

Çiftçilere, “AKP’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak.”

Öğretmenlere, “İktidara oy veren öğretmene öğretmen demem.”



Bürokratlara, “18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.”

Yabancı yatırımcılara, “İktidara gelirsek Türkiye’ye yaptığınız yatırımların parasını ödemeyeceğiz.”

Daha çok var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün de partisinin grup toplantısında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini hedef almış:

"Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi sağır sultan duydu. YSK’nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. İradesini saraya ipotek eden adama hâkim mi denir?"

Bu sözlerinin gerekçesi seçimi kazanamayacaklarını anlayan muhalefete mensup bazı gazeteci ve siyasetçilerin, Anayasa’nın 101. maddesini ısıtarak Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağına dair yeniden gündeme soktukları yapay tartışma.

Kılıçdaroğlu, “İtiraz etsem ne olacak ki gidip YSK’ya başvuracağım, onlar da sarayın adamı olduğu için onun lehine karar verecekler” diyor özetle.

Yargıya ilişkin tüm konuşmalarından önyargı ve peşin hüküm akıyor ne yazık ki.

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