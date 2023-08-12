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Fuat Uğur: YENGEÇ SEPETİ: CHP’de medya savaşları

tv100 yazarı Fuat Uğur, "YENGEÇ SEPETİ: CHP’de medya savaşları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Hiç ummadığım şekilde Onursal Adıgüzel ile Özgür Özel’i o ünlü zoom toplantısında görünce ben “Tamam, İmamoğlu bu işe ciddi asılıyor” dedim. Oradaki dinozorları saymıyorum, İmamoğlu onları şimdilik kullanışlı ve meşruiyet sağlayıcı bir basamak olarak değerlendiriyor. Vakti geldiğinde hepsine “nazikçe” yol verecek. Zamanında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki Atatürkçü ekibe yaptığı gibi.

Onursal Adıgüzel’in işin sosyal medya ve tanıtım tarafındaki dijital yetkinliğini dikkate alırsak, daha doğrusu nasıl 40 bin kişilik bir trol ordusunu yönettiğini hatırlarsak bu birlikteliğin önemini daha çok kavrarız.

İmamoğlu Anadolu’yu, Tunceli ve Elazığ gibi sembolik yerleri gezerek delege tabanında bir karşılık bulmaya çalışıyor ama asıl yatırım yaptığı alan kamuoyunu oluşturacak ana akım medya ve sosyal medya ayağı. Bunun için su gibi para harcanıyor dense yeri. Bu paraların kaynağını bulamıyorum. Siz biliyorsanız yazın.

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Fuat Uğur
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