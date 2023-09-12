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Fuat Uğur yazdı Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz!

TV100 yazarı Fuat Uğur ' Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz!' başlıklı yazısıyla çocuklarımız sokak köpeklerinin tehdidi altında olduğuna belirtti. Ve yetkililere seslendi.

Fuat Uğur yazdı Türkiye'yi sokak köpeklerine mi teslim edeceksiniz!

TV100 yazarı Fuat Uğur sokaklarda bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekerek 'Bu seslenişimin muhatabı yalnızca hükümet değil. Ölüm sessizliğine gömülen, birbirlerini ısıran muhalefete ve muhalif belediye başkanlarına aynı zamanda.' dedi ve 'Türkiye’yi kuduz köpeklere mi teslim edeceksiniz?' başlıklı yazısını kaleme aldı. 

Fuat Uğur, 'Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu iki büyük tehlike mevcut şu anda. Biri, başıboş sokak köpeklerinin katlettiği yavrularımız ve bu katliamı seyredenler. Daha tehlikelisi köpeklerin ısırması sonucu kuduz olup trajik biçimde hayatını kaybeden çocuklar. Diğer en büyük tehlike de kudurmuş gibi saldıran ırkçılar.' ifadelerini kullandığı yazısının ayrntıları ise şöyle:  

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR TABLO YOK

'Çocuklarımız sokak köpeklerinin tehdidi altında. Geçen yıl 48 çocuk ve yetişkin köpekler tarafından öldürüldü. Aşağıdaki şu fotoğrafa bakın. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Okuldan çıkıp evlerine gitmek isteyen çocuklar sokaktaki köpeklerin gitmesini bekliyor.'

Sokak köpeklerine karşı müsamaha akıl tutulması boyutunda. Tyche Kairos adlı “hayvansever” bir YouTuber’ın şu sözlerine dikkat edin lütfen:

“Köpeklerimize bir şey olursa yarın köşe başında çocuklarınızın ölüsünü bulursunuz. Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun. Çocuklarınızı ya siz çırpıcaksınız (döveceksiniz) ya da biz çırpıcaz”

Fuat Uğur yazısının devamı için >>>

fuat uğur
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