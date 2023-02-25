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Fuat Uğur: Slogan “Mal canın yongası” değil; Kefenin cebi yok…

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Slogan “Mal canın yongası” değil; Kefenin cebi yok…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

Fuat Uğur: Slogan “Mal canın yongası” değil; Kefenin cebi yok…

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Bugün Hatay’da yerle bir olan o altı mahallenin sakinlerini kentsel dönüşüme karşı kışkırtan, dava açıp iptal ettiren sorumsuz milletvekili ortada yok. Ama yaptıklarını, rezilliğin bedelini kendileri değil, yine o kışkırttıkları insanlar ödediler. Toplam beş mahallede 185 bina yıkıldı ve bin kişiden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Bu insanların katilinin kim olduğunu o siyasetçi aynaya bakıp teşhis edebilir.

Hayatta kalanlar ise evsiz kaldılar. Bir gazete muhabiri, siyasetçiyle iş birliği yapan Muhtar’ı bulup sormuş, “Pişman mısın” diye. Muhtar pişkin tabii, “Çok ciddi hak kaybımız oluyordu. Biz bu nedenle itiraz ettik. Konuşmak istemiyorum" demiş.

Ne güzel.

Hak kaybınız olmadı ama bin kişilik can kaybınız oldu.

Mutlu musun şimdi?

Aşağıda anlatacaklarıma benzer yüzlerce hikâye de sizde vardır eminim.

...

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fuat uğur
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