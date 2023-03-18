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Fuat Uğur: Sinan Oğan’ın şansı ve Muharrem İnce ile birlikte yeni formül arayışı…

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Sinan Oğan’ın şansı ve Muharrem İnce ile birlikte yeni formül arayışı…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Zafer Partisi ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan büyük ilgi çekti.

Bu ittifakın adı aslında Muharrem İnce oradayken belirlenmişti. CHP’de Atatürkçülerin tasfiye edildiğini söyleyen İnce de Atatürk’ten mülhem bu ismi benimsemişti. Ancak önceki günkü yazımda ifade ettiğim gibi Muharrem İnce tek başına uçmaya karar verdi ve ayrıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün üzerinde mutabık kaldıkları Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanı adayı göstermeleri siyasete yeni bir denge getirdi.

Oğan, dikkat çekici bir akademik ve siyasi kariyere sahip. Uzun yazmayacağım. Vikipedi’de okuyabilirsiniz ama Rusça ile İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor.

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Fuat Uğur
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