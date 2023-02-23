Fuat Uğur: Sekülerlerin deprem fiyaskosu ve muhalefetin pinokyoları

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Edinilmiş ezberleri ve yalanları, kitap yazıp meslekte saç baş ağartmış bir gazetecinin ağzından ergen tonlamasıyla dinlediğinizde, insanın hayal kırıklığı daha fazla oluyor.

“Hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmigeçit yapan entarili sarıklılar nerede peki? Bir işin ucundan tutamazlar mı? Ancak salâ okunurken mi ortada olacaklar? Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar?”

Bahsini ettiği gruplar oradalar mı, değiller mi aşağıda anlatacağım ama burada şu cümleye dikkat çekmek istiyorum:

“Ancak salâ okunurken mi ortada olacaklar?”

Bu sözleri 15 Temmuz darbe girişimindeki başarısızlığın yarattığı bir karın ağrısı olarak mı anlayalım yoksa başka bir şeye mi yoralım bilemedim. Üstelik yıllarca FETÖ ve Fetullahçılar üzerine yazılar döşenmiş birinden dinleyince. Konuştuğu televizyonun da sahibi olan ABD’nin, Türk askerî üniformalarını giyen FETÖ’cü tetikçileri, sivil, subay, polis demeden yüzlerce insanımızı acımasızca katlederken OKUNAN SALALAR ve meydanlara dökülen milyonlar mı rahatsız edici yoksa? Anlamakta zorlanıyorum.

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