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Fuat Uğur: Seçim anketinde hangi sorular ve yöntem doğru sonucu verir? İşte şaşırtıcı örneği…

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Seçim anketinde hangi sorular ve yöntem doğru sonucu verir? İşte şaşırtıcı örneği…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Artık “Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” üzerinden yapılan “kamuoyu araştırmaları”nın birkaçı dışında çivisi çıktı.

Hele bazıları iyice zırvalamaya başladı.

Geçen seçim öncesinde aynı manipülasyonu İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener için yapmışlar, büyük çuvalladıkları halde hiç rezil olmamışlardı.

Şimdi öyle bir rüzgâr estiriliyor ki algıyla kendi seçmenlerinin kafasında, “Tamam bitti bu iş, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55 ile seçilecek” noktasına geldiler.

Dediğim gibi, geçmişte de yaptılar bunu. Seçim sonrasında da esen rüzgârdan yana çıkması beklenen sonucun tam tersi görününce de kafalardaki soru, “Nasıl yanee, herkes yalan mı söyledi” oldu.

Hayır Tiki Troll, yalan söylemedi, yalnızca gerçek düşüncesini sakladı. Çünkü sizlerden, estirdiğiniz baskın, faşist, yırtıcı atmosferden korktu.

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Fuat Uğur
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