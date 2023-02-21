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Fuat Uğur: New Orleans-Kahramanmaraş hattı ve sistemimizdeki KARA DELİK

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "New Orleans-Kahramanmaraş hattı ve sistemimizdeki KARA DELİK" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

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İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Amerika’da görmeyi çok istediğim bir şehir var; New Orleans.

Atlas Okyanusu kıyısında, üzerinde gemi yolculukları yapılan dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Mississipi üzerinde boylu boyunca uzanan bu şehri, Fransız Mississipi Şirketi 1718 yılında kurmuş.

1900’lere kadar Fransızca konuşulan şehre Fransızlar bu geçmişi nedeniyle hâlâ La Nouvelle Orleáns demekte.

New Orleans, Amerika’nın en Avrupalı ve çok kültürlü şehri. Tramvaylar ve özgün mimarisi şehrin en büyük karakteristiği. Pulitzer ödüllü efsanevi Amerikalı Yazar Tennessee Williams’ın, Kayseri kökenli yönetmen Elia Kazan tarafından filme de çekilen İhtiras Tramvayı adlı eseriyle (Bulabilirseniz mutlaka izleyin) tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken New Orleans, Blues ve Jazz müziğinin anavatanı aynı zamanda. Sebebi şehirde yerleşmiş Afro Amerikalı ve Karayipliler. Yılda 15 milyona yakın turistin ziyaret ettiği New Orleans’ta en çok rağbet edilen yer ise tahmin edileceği üzere Fransız Mahallesi denilen o eski şehir. Nüfusu 2021 sayımıyla nüfusu 377 bin.

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Fuat Uğur
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