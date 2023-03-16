Fuat Uğur: Meral Hanım Eren Bülbül, Bedirhan bebek, Aybüke öğretmen için HDP ile helâlleşecek mi?

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Açık konuşalım.

Öyle “Ortada kuyu (masa) var, yandan geç” tezgâhlarına gerek yok.

Ne yapıldığını gayet iyi biliyorum ve bu nedenle bu yazının hitabı doğrudan muhatabına.

Evet Meral Hanım…

Partinize Danışman ve Sözcü olarak atadığınız Kürşad Zorlu, cümlelerini süslü siyasal kamuflajlarla perdeleyerek, Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak görüşmelerini sizin adınıza “Gayet normal” bulduğunu açıkladı. Sıkıntı yokmuş.

Ne güzel!

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