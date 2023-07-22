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Fuat Uğur: Meğer tehlikenin kıyısından dönmüşüz

TV100 yazarlarından Fuat Uğur, "Meğer tehlikenin kıyısından dönmüşüz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

İnanın şu yaz sıcağında canım hiç CHP yazmak istemiyor. Nasıl olsa iktidara yakın bazı isimler fiks her gün “Buradan bize iyi ekmek çıkar, hem Başkan’ın da hoşuna gider” diye ya CHP’ye ya da Kemal Bey'e paso çaktıkları için bize gerek kalmıyor. Ama kardeşim bir bırakmıyorlar ki insanı. Her gün patlayan yeni bir bomba insanı hakikaten mecbur bırakıyor. Bir de oradan buradan işittiklerimiz üzerine eklenince çare kalmıyor.

Hele sonuncusu.

İnanamamıştık ama doğrulandı.

Muhalefet medyasının en çok ses çıkaran isimleri bayramlık ağızlarını açtılar, kapamıyorlar.

Benim dikkatimi çeken İzzet Çapa oldu.

...

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Fuat Uğur
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