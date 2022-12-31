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Fuat Uğur: Kurak Günler, çorak muhalefet ve umut veren bir Türkiye

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Kurak Günler, çorak muhalefet ve umut veren bir Türkiye" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Tahmininiz doğru, o filme göndermede bulundum. Önyargılı biri değilim, gittim ve gördüm filmi. Salonda 3-5 kişi ile gazeteci arkadaşım Ekin Gün ve ben varız. Bilmeyenler için söyleyelim, Antalya’da neredeyse tüm ödülleri toplayan Emin Alper adlı yönetmenin filminin adı Kurak Günler.

Evveliyatı var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, filme muhtemelen senaryoyu okumadan parayı basmış, sonra Emin Alper başta, filmin tüm oyuncuları ödül konuşmalarında iktidara verip veriştirmişlerdi. Bakanlık bu eleştirileri ve senaryonun sözleşme dışında değiştirilmesini önemsemedi ama filmin iki erkek kahramanı arasında “Homoerotik bir ilişki” olduğu söylenince pek hassaslaştı ve parayı geri istedi. Eh körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Onlar da sansür filan deyip bol bol reklamını yaptılar film vizyona girerken.

Ama bu kadar goy goya rağmen filmin gişesi berbat. Çünkü film berbat.

Her filme nasip olmayacak destekle toplam 140 sinemada birden gösterildiği halde üç haftanın sonunda izleyici sayısı sadece 182 bin.

Fiyasko yani.

...

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Fuat Uğur
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