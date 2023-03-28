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Fuat Uğur: Kızılcık Şerbeti dizisi; dindarlara ince kıyım operasyon ve RTÜK cezası…

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Kızılcık Şerbeti dizisi; dindarlara ince kıyım operasyon ve RTÜK cezası…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Show TV’de yayınlanan diziyi ilk bölümünden itibaren izliyorum.

Dindar ve seküler iki ailenin bir evlilikle ortaya çıkan çatışmalarını, anlaşmazlıklarını, aşkları, entrikaları, kötülükleri, iyilikleri ve olumsuzlukları anlatmayı amaçlayan bir proje olarak başlamış.

Senarist Melis Civelek ile Gold film ekibi güçlü bir dramatizasyon ve olay örgüsüyle buna cesaret ederek bence büyük bir tabuyu sarstılar.

Dizi, dindar ve zengin Ünal ailesinin oğlu Fatih ile seküler ve hali vakti hayli yerinde olan Arslan ailesinin kızı Doğa’nın büyük bir aşkla birbirlerine bağlanması, üstelik Doğa’nın hamile kalıp alelacele evlenerek kocasının evine yerleşmesiyle başlıyor.

Doğa’nın annesi Kıvılcım Hanım mağazalarda karşılaştığı tesettürlü kadınlara “Bunlar da her yerde” diye sataşacak kadar sekter bir laikçi, Fatih’in annesi Pembe Hanım da kocasını korku sopası gibi göstererek evinde her istediğini yaptıran, tesettürlü, gelenekçi, entrikacı ve tabii dindar bir kadın.

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Fuat Uğur
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