Fuat Uğur: Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın açıklamaları ve Ahbap kazığı...

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

AFAD’dan sonra Kızılay’ı hedef seçmelerinin sebebi belli:

Ülkenin itibarlı kurumlarına tek tek saldırıyorlar.

Çok net anlaşılıyor. Seçim yaklaştı, üstüne üstlük bir deprem felaketi yaşıyoruz ve hükümet canını dişine takmış, tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde. Bugüne dek 400 bin çadır kuruldu, on binlerce kişi şimdiden konteyner evlerde. TOKİ evlerinin temeli bile atıldı.

Ama birileri düğmeye bastı ve kuklalarını harekete geçirdi.

Deprem bölgesinde ortaya konan başarıyı gölgelemek istiyorlar.

Çadır goygoyculuğuyla başladılar, kan satışı iftirasına kadar getirdiler işi.

Her gün bir başka tetikçi.

İPSOS denen şirketin araştırmasını okudum.

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