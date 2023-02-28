GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Fuat Uğur: Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın açıklamaları ve Ahbap kazığı...

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın açıklamaları ve Ahbap kazığı..." başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

AFAD’dan sonra Kızılay’ı hedef seçmelerinin sebebi belli:

Ülkenin itibarlı kurumlarına tek tek saldırıyorlar.

Çok net anlaşılıyor. Seçim yaklaştı, üstüne üstlük bir deprem felaketi yaşıyoruz ve hükümet canını dişine takmış, tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde. Bugüne dek 400 bin çadır kuruldu, on binlerce kişi şimdiden konteyner evlerde. TOKİ evlerinin temeli bile atıldı.

Ama birileri düğmeye bastı ve kuklalarını harekete geçirdi.

Deprem bölgesinde ortaya konan başarıyı gölgelemek istiyorlar.

Çadır goygoyculuğuyla başladılar, kan satışı iftirasına kadar getirdiler işi.

Her gün bir başka tetikçi.

İPSOS denen şirketin araştırmasını okudum.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fuat Uğur
ÇOK OKUNAN HABERLER
Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi
Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor! Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor!
Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
SON HABERLER
0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor 0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor
Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor! Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor!
4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu 4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu
BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde! BİM 28 Şubat 6 Mart kaçırılmayacak fırsatlar! Tavuk 37,50, 4’süt 92,50! Evinizin ihtiyaçları indirimde!
Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak Başvuru ekranı açıldı! 18-55 yaş arası başvuru yapanlara en az 10 bin TL maaş bağlanacak
Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak
Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı